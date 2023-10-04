Bilim insanları yeni tehlikenin adını duyurdu. Türkiye'nin her yerinde cirit atıyorlar

Dünya yüzeyinde sıcaklığın artması, sadece ısıyı ve nemi değil bazı hastalıkları da beraberinde getiriyor.

NTV'de yer alan habere göre, bilim insanları, küresel ısınmayla birlikte gelen daha sıcak ve yağışlı hava, bu canlıların ideal ortamlarını oluşturduğundan, sivrisineklerin daha dayanıklı hale geldiğini ve daha da ölümcül hale geldiklerini açıkladı.

DAHA ÖNCE GİDEMEDİKLERİ YERLERE ERİŞİYORLAR

Araştırmacılar, sıcaklıklar arttıkça ve sivrisinekler daha önce gelişemedikleri yerlere göç ettikçe, daha geniş erişim alanları ve daha uzun yaşam sürelerinin, onlara dünyanın yeni bölgelerinde hastalık yaymak için bolca fırsat vereceği konusunda uyardı.

Sivrisinek kaynaklı hastalık uzmanları, küresel sıcaklıklar artmaya devam ettikçe, yeni bölgelerde daha sıcak ve nemli havanın görüleceğini açıkladı.

FARKLI HASTALIKLARA YOL AÇIYORLAR

Sivrisineklerin farklı türleri dang humması, Zika virüsü, sarı humma, chikungunya virüsü, sıtma ve Batı Nil virüsü gibi oldukça ciddi ve ölümcül bulaşıcı hastalıkları taşıyabiliyor ve bir kişiden alıp diğerine bulaştırabiliyor.

DÜNYA GENELİNDE NEM VE SICAKLIKLAR ARTTI

Küresel ortalama sıcaklıklar 1800'lerin sonlarından bu yana yaklaşık 1,5 derece erece artmış olup, artışların çoğu son 50 yılda meydana geldi. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre ise atmosferdeki su buharı miktarı bunun sonucunda her on yılda yaklaşık yüzde bir ila iki oranında arttı.

Sivrisineklerin uzun ömürlülüğü için en önemli şeyin nem olduğunu ifade eden Johns Hopkins Sıtma Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Photini Sinnis, "Sera gazları atmosferdeki ısıyı hapsettikçe, Dünya'daki sıcaklıklar yükselir ve bu da göller ve nehirler de dahil olmak üzere karadaki su kaynaklarından buharlaşmanın artmasına neden olur. Ve sıcak hava daha fazla su buharı tutar.” dedi.