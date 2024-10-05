Bilinci kapalı bulunan hükümlü öldü

Bandırma ilçesindeki açık cezaevinde, 45 yaşındaki İbrahim Hakkı Savaşeri bilinçsiz halde bulundu. Cezaevi koridorunda yerde yatan Savaşeri, cezaevi yetkililerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından acil müdahaleye alındı.

Hızla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Savaşeri, burada hayatını kaybetti. İlk değerlendirmelere göre, Savaşeri'nin kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Ancak kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İbrahim Hakkı Savaşeri'nin cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.