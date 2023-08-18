BİM'den rekor kâr. Paraya para demediler

Enflasyonla birlikte bazı işletmeler kârlarına kar katıyor. İşte onlardan biri de perakende zinciri BİM. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre şirketin satışları 2023'ün ilk 6 ayında, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 109,2 milyar liraya çıktı. BİM'in brüt kârı yıllık bazda yüzde 78 artarak 2023'ün ilk 6 ayında 19,9 milyar liraya ulaştı.

Şirketin esas faaliyet kârı 5,8 milyar liraya çıkarken net dönem kârı ise ilk 6 ayda yüzde 39 artarak 4 milyar 199 milyon liraya yükseldi.

İKİNCİ ÇEYREKTE NET KÂRINI 2 MİLYAR 845 MİLYON LİRA

2023'ün ilk çeyreğinde 1,3 milyar lira net kâr elde eden BİM, ikinci çeyrekte net kârını 2,8 milyar liraya çıkardı.

Şirketin özkaynakları çeyreklik bazda yüzde 1 azalırken net borçta somut değişim yaşanmadı. İkinci çeyrekte, ilk çeyreğe göre BİM'in dönen varlıkları yüzde 9, duran varlıkları yüzde 11 arttı.

Finansal sonuçların ardından BİM, borsada haftanın son işlem gününde satıcılı seyir izliyor. Şirketin hisseleri yüzde 4,6'lık düşüşle 240 liraya kadar geriledi.