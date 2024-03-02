Bin 600 metrede bayrak değişimi

Kaynak: İHA
Bin 600 metrede bayrak değişimi
Kırşehir’de dağcılar Bayraktepe’de yıpranan Türk Bayrağı’nı yeni bayrakla değiştirdi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık Kulübü üyeleri, merkeze bağlı Çayağzı köyünde bulunan 1610 metre rakımlı Bayraktepe'nin zirvesindeki Türk Bayrağı'nın yıprandığını fark etti.

aw153757-01-001.jpg

Dağcılar, sert ve soğuk havaya rağmen yanlarına aldıkları 3x4.5 metre ebatlarındaki büyük Türk Bayrağı'nı ve diğer malzemeleri yanlarına alarak kar yağışı altında Bayrakepe zirveye tırmandı.

aw153757-02-001.jpg

Dağcılar, bayrak direğinin bulunduğu zirve noktasında kuvvetli rüzgar altında yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın ardından yıpranan Türk Bayrağı'nı değiştirdi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi.

Son Haberler
Genel başkanını arkadan hançerleyen adamsın sen. Kurum'dan kendisine "çapsız" diyen Özel'e yanıt Gündem
Genel başkanını arkadan hançerleyen adamsın sen. Kurum'dan kendisine "çapsız" diyen Özel'e yanıt
Fenerbahçe'nin Hatay maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan 4 ay sonra flaş karar Spor
Fenerbahçe'nin Hatay maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan 4 ay sonra flaş karar
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Gündem
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Otomobilin üstünde koltuk taşıdı. Bu bir sadece Türkiye’de olur haberidir Yaşam
Otomobilin üstünde koltuk taşıdı. Bu bir sadece Türkiye’de olur haberidir
Burak Yılmaz büyüsü Rize'de son buldu. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Burak Yılmaz büyüsü Rize'de son buldu. Turgay Beşyıldız yazdı
Ecel direksiyon başında yakaladı Gündem
Ecel direksiyon başında yakaladı
Üçüncü dünya savaşını çıkaracak ses kaydı. Gizli plan deşifre oldu Gündem
Üçüncü dünya savaşını çıkaracak ses kaydı. Gizli plan deşifre oldu