BİNGÖL KENTPARK PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi'nden;

İHALE KONUSU

İHALE DOSYASI

SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI İHALE

TARİH / SAATİ

Bingöl Kentpark Projesi Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü İle Yaptırılacaktır. 100.000,00 TL

(Yüzbin Türk Lirası) 1.000.000,00 TL

(Birmilyon Türk Lirası) 14/06/2024

10:30

1- "Bingöl Kentpark Projesi", Görevlendirme Şartnamesi ve eklerine göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletme ve devri işine ait ihale; 14/06/2024 günü saat 10:30’da Bingöl İl Özel İdaresi Saray Mah. Elazığ-Muş Karayolu Üzeri DÜZAĞAÇ/BİNGÖL adresindeki Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2- İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİNE ait, tapu kütüğünde Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi,758 ada 6-7 parselde kayıtlı, 110.428,58 1 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde “5 Yıldızlı Termal Otel, Spa Merkezi, Termal Sağlık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sosyal Kültürel Aktivite Merkezi ile Yeme-İçme (Food-Court) Alanlarını İçeren Alışveriş Merkezi, Spor Merkezi, Aquapark, Lunapark, Suni Göl İçeren Rekreasyon Yatırım Alanlarını kapsayan Bingöl Kentpark Projesinin" 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda bedelsiz olarak, çalışır ve bakımlı vaziyette, her türlü borçtan ari olarak İdare’ye devredilmesidir.

3- İstekliler; ihale dosyasını 06/05/2024 tarihinden itibaren Bingöl İl Özel İdaresi Saray Mah. Elazığ-Muş Karayolu Üzeri DÜZAĞAÇ/BİNGÖL adresinde ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 100.000 TL (Yüzbin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Bingöl İl Özel İdaresi’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Bingöl İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4- Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, Görevlendirme Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5- Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10:00’a kadar Bingöl İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6- İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait Görevlendirme Şartnamesinde belirtilmiştir.

7- Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir.

8- İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.