Binlerce Düzceli doğal kayak pistinde koştu

Düzce’de 2 gündür etkili olan kar yağışı, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçmesine neden oldu. Bu yoğun kar yağışı, özellikle çocuklar için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Bahçeşehir bölgesindeki doğal kayak pistinde ise binlerce kişi bir araya gelerek kaymanın keyfini çıkardı.

AİLELER, POŞET VE KIZAKLARLA EĞLENCEYE KAPILDILAR

Yeşilvadi park alanında aileler, çocuklarıyla birlikte kayak yapabilmek için yamaçlara tırmandılar. Yanlarında getirdikleri poşet, bot ve kızaklarla kayarak eğlenen minikler, soğuk havaya aldırmadan saatlerce keyifli anlar yaşadılar. Bazı anne ve babalar ise çocuklarıyla birlikte kayarak onlara eşlik etti.

"BİZ DE ÖZLEMEKİŞİZ"

Çocuklarıyla birlikte kayak yapan Emre Yavuz, "Doğal olarak Allah’ın verdiği lütuf oldu burası. Belediyemizde sağ olsun hizmetlerde bulunuyor. İkramlar veriyorlar. Çocuklar mutlu biz mutluyuz. Elimizde küvet ile geldik. Kırıldığı için çocuklar poşetle kaymaya devam ediyor. Hem gençler hem çocuklar hem yaşlılar aynı anda kayıyor. Biz de özlemişiz bu işin zaten yaşı yok" diyerek bu güzel anları anlattı.