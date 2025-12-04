Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde başladı. Alevler rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı ve çevredeki diğer atölye ile depoları sardı.

Bir anda cehenneme döndü: Tatvan Sanayi Sitesi alev alev! - Resim : 1

Bölgeye Tatvan, Bitlis, Ahlat ve Güroymak belediyelerine ait çok sayıda itfaiye aracı ve personel sevk edildi.Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre onlarca iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Neyse ki yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.Yetkililer, yangının çıkış nedenini tespit etmek için soruşturma başlattı.

