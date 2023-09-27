Bir evde havan mermisi patladı: 5'i çocuk 8 ölü

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Kandhkot kentinin Bölge Emniyet Müdürü Rahil Khoso, bir evde havan mermisi patladığını duyurdu.

Khoso yaptığı açıklamada, çocukların oyun oynarken bir çiftlik alanında bulduğu havan mermisini eve getirdiği ve mermiyle oynadıkları sırada patlamanın meydana geldiğini söyledi. Khoso, patlamada 5'i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri güvenlik kordonuna alındı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Sindh Eyalet Başbakanı Maqbool Baqar ise havan mermisinin olayın yaşandığı bölgeye nasıl ulaştığına ilişkin polisten bilgi istedi. Silahlı soyguncuların ve grupların faaliyet gösterdiği Kandhkot'ta güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.