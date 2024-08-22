Bir grup polis bir genci hırpaladı sonra bırakıp gitti. Bu çocuk neden dayak yedi?

Gazeteci Serkan Tanyıldızı, polislerin bir çocuğu sokak ortasında darp ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan görüntüde, polislerin sokak ortasında bir genci durduduğu, bir süre konuştuktan sonra binanın arkasına çekerek darp ettikleri görülüyor. Yaşanan olayın ardından polislerden biri darp ettikleri genci tekmeleyerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Serkan Tanyıldızı, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Ülkemizde en çok saygı duyduğum mesleklerden birisi olan emniyet güçlerimiz polisler, üzülerek paylaştığım bu görüntülerde maalesef bir çocuğun darp edildiğini izleyeceksiniz. 3 araba dolusu polisten, “Ne yapıyorsunuz arkadaşlar?” diyen çıkmamış mı…?"

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken,Tanyıldızı’nın yaptığı paylaşım sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları, çocuğu darp eden polislere tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise polislere destek verdi.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,