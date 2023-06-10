Bir kişi kendini sokak ortasından benzinle yaktı! Asker olduğu iddia edildi

İHA'nın haberine göre; Burdur'un Bucak ilçesinde Şehit Muhittin Talha Çalışkan Caddesi üzerinde, saat 12.30 sıralarında; asker olduğu iddia edilen A.Y. elinde benzin bidonu ile caddeye çıkıp, çevreye bağırmaya başladı.
Elindeki benzin bidonundaki benzini üstüne dökerek kendisini ateşe verdi.
A.Y. birden alev alırken, çevredeki yurttaşlar A.Y. yanmadan söndürmeyi başardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.