Bir metrelik Göktaşı geceyi gündüze çevirdi

Avrupa Uzay Ajansı dünyaya doğru gelen bir göktaşının Filipinler semalarında ateş topuna dönerek kül olduğunu açıkladı. Atmosfere girmesi ile geceyi anında gündüze çeviren göktaşının boyutunun sadece bir metre olduğu tespit edildi.

Küle dönen göktaşına 2024 RWI adı verildi. Bununla beraber söz konusu göktaşının atmosferde yanacağı ve insanlara da bir tehdit oluşturmayacağı öngörülüyordu. NASA tarafından açıklanan bilgilerde ise bu zararsız göktaşının Filipinler semalarında yerel saatle Çarşamba günü 07.40 sularında yanarak parçalandığı bilgisi geçildi.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

“Dikkat!

Yaklaşık bir metre boyutunda bir asteroit Filipinler'in üzerinde, Luzon Adası yakınlarında bugün, 4 Eylül 17:08 UTC'de Dünya'nın atmosferine çarpacak.

Nesne zararsız ama bölge sakinleri muhteşem bir ateş topu görebilir!”

⚠️☄️Incoming!



A roughly 1 metre asteroid will strike Earth’s atmosphere over the Philippines near Luzon Island at 17:08 UTC today, 4 September.



The object is harmless, but people in the area may see a spectacular fireball!



Discovered this morning by the Catalina Sky Survey,… pic.twitter.com/UjQLbh3fFr