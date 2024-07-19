Bir senatör daha Biden’a bayrak açtı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bir senatör daha Biden’a bayrak açtı

Demokrat Parti'ye mensup ABD Senatörü Jon Tester, Başkan Joe Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısında bulunan ikinci Demokrat politikacı oldu.

Biden'ın, eski Başkan Donald Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasındaki performansının zayıf olduğu yönündeki endişeler artarken, mevcut Başkan'a yarıştan çekilme çağrıları da gelmeye devam ediyor.

ABD Senatörü Tester, yaptığı basın açıklamasında, Biden'ın ülkesine hizmetlerini ve bağlılığını takdir ettiğini belirtti ancak Biden'ın bir dönem daha seçilmemesi gerektiğini savundu.

Montana'da Biden ile geçmişte birlikte çalıştıklarını hatırlatan Tester, Biden'ın hatalarını gördüğünde ona karşı durmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

Ülke genelinde yapılan anketler de Biden'ın, kritik eyaletlerde Trump'ın gerisinde kaldığını ortaya koyuyor. Kovid-19 teşhisi sonrası kendini izole eden Biden, üst düzey Demokratlar, bağışçılar ve milletvekillerinden gelen çağrılara rağmen henüz bu çağrılara nasıl yanıt vereceğine dair bir açıklama yapmadı.

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