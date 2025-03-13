Bir ülke daha harekete geçti! Türkiye'ye vize getirmeye hazırlanıyor

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen en gelişmiş ülke olan Japonya, son yıllarda ülkede artan mülteci başvurularını gerekçe göstererek vize politikasında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Japan Forward'a yansıyan haberlere göre; hükümet kaynakları aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler için 'kontrollü giriş' uygulaması başlatmaya sıcak bakıyor.

MÜLTECİ BAŞVURUSUNDA TÜRKİYE İLK 10 ÜLKE ARASINDA



Japonya'da mülteci statüsü için başvuran ilk 10 ülke arasında vize istenmeyen tek ülkenin Türkiye olması, ayrıca Türk vatandaşlığı kullanarak Japonya'ya giden PKK iltisaklı isimlerin son yıllarda birçok toplumsal olaya karışması, vize politikalarının gözden geçirilmesine neden oldu.

İlk aşamada Türkiye'den yapılacak kısa süreli seyahatler için basit başvurularla alınabilecek bir 'turist vizesi' planlanırken, halihazırdaki uygulama göre Türk vatandaşları 90 gün boyunca vize şartı olmadan Japonya'ya giriş yapabilmekteydi.



Türkiye'ye uygulanan vize muafiyeti 2023 yılında PKK destekçilerinin Kawaguchi’deki yerel halk ve polis güçleri ile yaşadığı gerginlik sonrası gündeme gelmişti.