Biran Damla Yılmaz depremzedelerin konaklaması için seferber oldu

Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz depremzedeler için ilk günden beri bütün yardım kampanyalarına destek veriyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Pendik’te hazırlanan misafirhane için günlerdir çalışıyor. 35 kişilik barınma merkezinin tüm hazırlığıyla ilgilenen Yılmaz’a Yasak Elma’daki rol arkadaşı Eda Ece de malzeme desteğinde bulundu.

Biran Damla Yılmaz sosyal medya sayfasından “Erzak kıyafet temizlik malzemeleri kişisel malzemeler bunların hepsine gelecek insanlar için ihtiyaç var yardımcı olmak isteyen herkes benimle irtibata geçebilir şu an yolda geliyorlar” açıklamasını yaptı.

