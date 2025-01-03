Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza

Kaynak: İHA
Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza

Mardin’de bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Bir başka sürücü ise bir önceki aracın çarpması sonrası yere düşen kişinin üzerinden geçti. Feci kazada, Sevim Çeltiz, isimli kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıya geçmeye çalışan Sevim Çeltiz'e plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çeltiz'e arkadan gelen başka bir otomobil geçti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralı Sevim Çeltiz'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen kadına bir otomobilin çarptığı, diğer aracın üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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