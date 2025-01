Birlik Sağlık-Sen'den 20 yıllık ambulansların trafiğe çıkmasına tepki

Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte 112 Acil Sağlık hizmeti veren ambulansların kullanım süreleri 15 yıldan 20 yıla çıkarıldı.

Karara, Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol’dan tepki geldi. Doğruyol, bakanlıklarda yapılan araç alımlarına dikkat çekerek ‘ambulans alınmalı’ mesajı verdi.

"AMBULANSLARIN YENİLENMESİNDE BÜYÜK YARAR VAR"

Mevcut araçların kullanımının hem maddi kayıp hem de insan hayatı için tehlike anlamına geldiğini belirten Doğruyol, şunları söyledi:

"8 Ocak 2025 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Ambulans Yönetmeliğine göre, trafikte 20 yıllık ambulansların hasta taşımalarının önü açılmıştır. 20 yıllık ambulansların kullanılmasının verimli olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü onlar, amortismanlarını tamamlamış ve bir milyon kilometreden fazla yol yapmış ambulanslardır. Sağlıktan tasarruf olmaz. Sağlıktan yapılan bu tasarruf, hem çalışanlarımızın can güvenliğini hem de hastalarımızın hem de trafikte bulunan diğer vatandaşların da can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Görüyoruz ki bazı bakanlıklarımıza on binlerce araçlar alınmaktadır. Sağlık Bakanlığına da ödenerek ayrılarak yeni araçlar alınmasının önü açılmalıdır. 20 yıllık ambulansın kullanılmasında onların tamir ve yakıt masraflarının yüksek olması ‘kar bunun neresinde’ dedirtmektedir. Yeni ambulansların alınmasına yarar vardır. Aynı zamanda bu ambulansların bir milyon kilometreden daha fazla kilometre yapacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlıktan tasarruf olmaz. Alınmış olan kararın yeniden gözden geçirilmesi ve ambulansların yenilenmesinde büyük yarar var."