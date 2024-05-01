Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı: Ardından kendi kafasına sıktı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı: Ardından kendi kafasına sıktı
Kaynak: AA / İHA
Manisa Alaşehir’de S.Y. isimli erkek, birlikte yaşadığı Gözde Yılmaz'ı av tüfeğiyle öldürüp kuyuya attı. Cinayetin ardından S.Y., aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
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Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı: Ardından kendi kafasına sıktı 1

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde S.Y. isimli erkek, bir süredir birlikte yaşadığı öne sürülen Gözde Yılmaz ile Çağlayan Mahallesi’ndeki bağda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı: Ardından kendi kafasına sıktı 2

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., otomobilinde bulundurduğu av tüfeği ile ateş ederek Yılmaz'ı öldürdü.

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Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı: Ardından kendi kafasına sıktı 3

Yılmaz'ın cansız bedenini 3 metre derinliğindeki su kuyusuna atan S.Y., aynı silahla kendi başına da ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

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Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı: Ardından kendi kafasına sıktı 4

Ağır yaralanan S.Y., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı: Ardından kendi kafasına sıktı 5

İtfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkarılan Yılmaz'ın cesedi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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