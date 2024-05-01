Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı: Ardından kendi kafasına sıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde S.Y. isimli erkek, bir süredir birlikte yaşadığı öne sürülen Gözde Yılmaz ile Çağlayan Mahallesi’ndeki bağda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., otomobilinde bulundurduğu av tüfeği ile ateş ederek Yılmaz'ı öldürdü.
Yılmaz'ın cansız bedenini 3 metre derinliğindeki su kuyusuna atan S.Y., aynı silahla kendi başına da ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan S.Y., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkarılan Yılmaz'ın cesedi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.