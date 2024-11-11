Bitcoin fırtına gibi… İki kattan fazla artış gösterdi

ABD seçimleri sonrasında kripto paralarda çok hızlı bir ralli yaşanıyor. En son 60 bin dolar sınırına gelen bitcoin, Donald Trump'ın seçilmesiyle 82 bin dolar sınırına kadar yükseliş gösterdi.

Altın, dolar, borsa, konut ve araba gibi pek çok yatırım aracının arasından son günlerde kripto paranın yükselişi dikkat çekiyor. ABD tarafındaki seçim yarışı sonrası bu yükselişin olduğu ekonomistler tarafından belirtiliyor.

REKOR TAZELEDİ

60 bin dolar seviyelerinde durgunluğunu sürdüren bitcoin, ABD Başkanlığı’na Donald Trump'ın seçilmesiyle büyük bir atak gerçekleştirdi. Bitcoin fiyatı bu sabah 81.000 doların da üzerine çıkarak 81.899,22 dolarla rekor tazeledi.

İKİ KATTAN FAZLA ARTIŞ GÖSTERDİ

Bu yükselişin ana sebebi ise Trump'ın yanı sıra kripto yanlısı başka adayların da Kongre'de yer almaları ralliye sebep olduğu belirtiliyor. Bitcoin, 23 Ocak'ta gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 38.505 dolardan bu yana iki kattan fazla artış göstermesi de dikkat çekti.

NOT: Haberimizde herhangi bir yatırım tavsiyesi yer almamaktadır.