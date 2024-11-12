Bitcoin'de fırtına tayfuna dönüştü. Rekor serisi devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bitcoin'de fırtına tayfuna dönüştü. Rekor serisi devam ediyor

Donald Trump'ın ABD'de yeniden başkan seçilmesiyle birlikte rekor seviyelere yükselen Bitcoin’in fiyatı 89 bin dolar seviyesine ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'de 5 Kasım'da yapılan seçim sonrası esmeye başlayan bitcoin fırtınası dinmiyor. Adım adım ilerleyen Bitcoin her gün yeni bir rekora imza atıyor.

Bitcoin'de güçlü ETF talebi rekor serisinin devamına neden oldu. Bitcoin fiyatı, tarihte ilk kez 89 bin dolar seviyesine ulaştı. Böylece piyasa değeri 1,5 trilyon doların test etti.

FIRTINA TRUMP'IN BAŞKAN SEÇİLMESİYLE BAŞLADI

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından başlayan yükseliş durdurulamıyor. Piyasanın lideri olan Bitcoin'den fiyatlama şu anda 88 bin doların üzerinde.

Bitcoin fiyatı Fed'in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 106 yükseldi.

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