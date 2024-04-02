Bitcoin'in fiyatı 65 bin doların altına geriledi

Coinmarketcap analiz firmasının verilerine göre, Bitcoin de dahil olmak üzere global kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saat içinde yüzde 6,7 oranında azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara düştü.

Analistlere göre, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki bu düşüş, Fed’in Haziran ayında faiz oranlarını düşürme beklentilerinin azalması ve takvimle ilgili artan belirsizliklerden kaynaklanıyor.

Son 24 saatte yüzde 7,4’ten fazla değer kaybeden Bitcoin, bugün TSİ 16.40 itibarıyla 64 bin 712 dolar seviyesine gerilemiş durumda.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 157 oranında değer kazanan Bitcoin’in aksine, piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum da son 24 saat içinde yüzde 10’a yakın bir düşüşle 3 bin 242 dolar seviyesine düştü.

Ethereum, 2021 yılında 4 bin 800 dolar seviyesini aşarak rekor kırmıştı.