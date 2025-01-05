Bitkin bir şeklide bulunmuştu! Yavru fok iyileşti, tekrar denizle buluştu

Kaynak: İHA
Bitkin bir şeklide bulunmuştu! Yavru fok iyileşti, tekrar denizle buluştu

Mersin'de nesli tükenme tehlikesi altındaki yavru Akdeniz foku bitkin olarak bulunmuştu. Tedavisi tamamlanan fok, tekrar denize bırakıldı.

Türkiye kıyılarında 120'nin üzerinde bireyin bulunduğu tespit edilen Akdeniz foklarından tedavisi yapılıp yaşam alanına bırakılan yavruya ise "Yağmur" ismi verildiği ifade edildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 120'nin üzerinde bireyin bulunduğu tespit edilen Akdeniz fokları takip ediliyor. Takibi yapılan Akdeniz foklarından bir yavru 10 gün önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından bitkin halde bulundu. Kıyıda bulunan yavru fok veteriner hekim gözetiminde Hatay DKMP Müdürlüğüne bağlı Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine nakledildi. Burada tedavisi tamamlanan foka "Yağmur" ismi verilirken tekrar Mersin'e getirildi.

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DKMP Müdürlüğü ekipleri ile foklar üzerinde çalışma yapan ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü, Sualtı Araştırmaları Derneği ve Sahil Güvenlik Komutanlığının personeli ile dalgıçlar eşliğinde yavrunun tekrar yaşam alanına bırakıldığı bildirildi.

"Mersin'de 25, Doğu Akdeniz'de 50'nin üzerinde birey var"

Akdeniz fokları ile ilgili çalışmalar yapan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok geçtiğimiz aylarda bu konuda bilgiler vermişti.

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Türkiye kıyılarında bulunan foklarla ilgili konuşan Dr. Ok, "Bu konuda ODTÜ, 1994 yılından beri Türkiye kıyılarında çalışmalara devam ediyor. Özellikle Mersin, Antalya ve Hatay Antakya kıyılarında çalışıyoruz. Mersin kıyıları özellikle önemli, zaten Doğu Akdeniz'deki çalışmalar Mersin kıyılarında başladı. Alanı yıllar içerisinde genişlettik. Şu anda Mersin kıyılarında 25'in üzerinde bireyimiz var. Doğu Akdeniz'deki bizim çalışma alanımız içerisinde ise 50'nin üzerinde tanımlı bireyimiz var. Bunların yuvalarında tam zamanlı olarak foto kapanla takibini yapıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye kıyılarında ise 120'in üzerinde birey var. Kıyılarımızda böyle nadir Akdeniz foklarının barınıyor olması sevindirici ve çok önemli" demişti.

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