Bitlis’te üniversite öğrencilerinden anlamlı proje

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bitlis’te üniversite öğrencilerinden anlamlı proje

Bitlis Eren Üniversitesi kız öğrenci yurdunda kalan bir grup kız öğrenci, kendi aralarında "Kardeşimin Dolabı" projesini başlattı. Öğrenciler giymedikleri kıyafetleri toplayarak ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuyor.

BEÜ'de 1350 kişilik kız öğrenci yurdunda kalan bir grup kız öğrenci, kendi aralarında "Kardeşimin Dolabı" projesini başlattı. Yurt Müdürü Hülya Yıldırım'ın fikri üzerine yurtta kalan öğrencilerin de desteğiyle proje, "Giymediğini Getir', "Hayat paylaşınca güzel', "Kimine göre fazla olan bir diğerine ihtiyaç olabilir" sloganlarıyla hayata geçirildi.

Bitlis’te üniversite öğrencilerinden anlamlı proje

Öğrenciler proje kapsamında giymedikleri giysilerini toplayarak, ihtiyaç sahibi arkadaşlarının kullanımına sunuyor. Öğrenciler, topladığı kıyafetleri yıkayıp ütüleyip ardından da yemekhane girişine kurdukları masalarda ihtiyacı olan öğrenci arkadaşları için sergiliyor. İhtiyacı olan öğrenciler de beğendiği kıyafetleri alıyor.

Bitlis’te üniversite öğrencilerinden anlamlı proje

Öğrencilerden Esranur Cengiz, bu projeyle gönüllere dokundukları için mutlu olduklarını belirterek, "Proje kapsamında topladığımız kıyafetleri önce yıkayıp ütülüyoruz. Daha sonra da kullanılacak konuma getiriyoruz. Ardından burada masalarda sergileyerek öğrenci kardeşlerimizin beğenisine sunuyoruz. Yaklaşık 1 ay önce başlattığımız projemiz kısa sürede olumlu olarak bizlere döndü. Gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. İhtiyacı giderdiğimiz için çok mutluyuz. Bu projemizi önümüzdeki yıllarda sürdürülmesi için çalışıyoruz.

Bitlis’te üniversite öğrencilerinden anlamlı proje

Projemiz Yurt Müdürümüz Hülya Yıldırım tarafından ortaya atıldı. Biz öğrenciler de ona bu projede destek verdik. Şu an "İyi ki yaptık" diyoruz. Bu projeyle hem mutlu oluyorlar hem de ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz" diye konuştu.

Bitlis’te üniversite öğrencilerinden anlamlı proje

Bitlis’te üniversite öğrencilerinden anlamlı proje

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında geriledi (11 Aralık 2024)
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Elektrikli araçlar için büyük tehlike: Bunu yapmayın
Elektrikli araçlar için büyük tehlike: Bunu yapmayın
ABD, Suriye hükümetini tanıma şartlarını açıkladı: Türkiye'yi ilgilendiren 2. madde dikkat çekti
ABD, Suriye hükümetini tanıma şartlarını açıkladı: Türkiye'yi ilgilendiren 2. madde dikkat çekti
BM'den dikkat çeken rapor! İnsan kaçakçılığının artış oranı açıklandı
BM'den dikkat çeken rapor! İnsan kaçakçılığının artış oranı açıklandı
Göztepe’de büyük şok! Fofana devreyi kapattı
Göztepe’de büyük şok! Fofana devreyi kapattı