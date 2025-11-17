Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren kronik yorgunluk ve bitkinlik durumu, bilim insanlarının yıllardır üzerinde çalıştığı önemli bir araştırma konusu olmasıyla dikkat çekti.

Son dönemde yayımlanan kapsamlı bilimsel bulgular, bu karmaşık tablonun şaşırtıcı derecede basit bir kökeni olabileceğini gösterdi.

Yapılan son bilimsel çalışmalar ve önde gelen nörologların açıklamaları, bu durumun temel nedeninin genellikle göz ardı edilen B12 vitamini eksikliği olabileceğini ortaya koydu.

ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR KRİTİK ROLÜ DOĞRULADI

ABD’de bulunan Mayo Clinic’te gerçekleştirilen bir dizi klinik araştırma, B12 vitamininin sadece kan hücresi üretimi için değil, aynı zamanda sinir sistemi sağlığı ve DNA sentezindeki vazgeçilmez rolünü bir kez daha vurguladı.

Araştırma ekibinin raporları, vitamin düzeylerindeki ufak düşüşlerin bile bilişsel işlevlerde bozulmaya ve özellikle enerji metabolizmasının sekteye uğramasına neden olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, İngiliz Tıp Dergisi’nde yayımlanan bir meta-analiz, açıklanamayan nörolojik semptomlar gösteren hastaların önemli bir bölümünde temel teşhisin B12 eksikliği olduğunu kaydetti.

NÖROLOGLARDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mark H. Smith, B12 eksikliğinin etkilerini şu sözlerle ifade etti:

“Hastalarda sıklıkla rastladığımız ‘beyin sisi’ (mental bulanıklık) ve derin yorgunluk hali, sinir liflerini koruyan miyelin kılıfının hasar görmeye başladığının ilk belirtileri olabilir. Bu vitaminin vücuttaki depoları nispeten geniştir; ancak modern beslenme alışkanlıkları ve mide-bağırsak sistemindeki emilim sorunları, bu sessiz yetersizliğin yaygınlaşmasına zemin hazırladı.”

İsviçre’deki Zürih Üniversitesi Beslenme Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Anna Keller ise, özellikle vegan ve vejetaryen diyet uygulayanlar ile 50 yaş üzeri kişilerin risk altında olduğunu belirtti.

Dr. Keller, “Hayvansal gıdalarda bulunan bu kritik vitamin, yetersiz alım veya emilim bozukluğu nedeniyle vücudun enerji santralleri olan mitokondrilerin düzgün çalışmasını engelledi. Bu durum ise kaçınılmaz olarak kronik ve tedaviye dirençli yorgunluk olarak kendini gösterdi” açıklamasını yaptı.

UZMANLAR UYARDI: BASİT BİR KAN TESTİ HAYATINIZI DEĞİŞTİREBİLİR

Uluslararası sağlık uzmanları, sürekli yorgunluk şikayeti olan kişilerin, pahalı ve karmaşık testlere yönelmeden önce basit bir kan tahlili ile B12 düzeylerini kontrol ettirmeleri gerektiğini kuvvetle vurguladı.

Eksiklik tespit edildiğinde, doktor gözetiminde başlanacak takviye tedavisinin kısa sürede enerji düzeylerinde ve genel yaşam kalitesinde dikkat çekici bir iyileşme sağlayabileceği de bilimsel verilerle doğrulandı.