A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya daha imza attı.

Opta'nın verilerine göre; Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, Bulgaristan’ı 6-1 ve Gürcistan’ı 4-1 yenerek Ağustos–Eylül 1997’den bu yana ilk kez üst üste iki Dünya Kupası eleme maçında 4 ve üzeri gol attı.

GÜRCİSTAN’A KARŞI EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Gürcistan ile oynadığı 8. maçta 6. galibiyetini alan Türkiye, bu zaferlerin tamamında en az üç gol buldu. Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'a tarihte yalnızca 1 kez yenildi

MERİH DEMİRAL’DAN TARİHİ PERFORMANS

Karşılaşmada iki kez fileleri sarsan Merih Demiral ise Haziran 2001’den bu yana A Milli Takım formasıyla bir Dünya Kupası eleme maçında iki gol atan ilk savunma oyuncusu oldu.

KENAN YILDIZ SERİYE BAĞLADI

Öte yandan Gürcistan karşısında ağları sarsan Kenan Yıldız, A Milli Takım kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. Genç yıldız, Bulgaristan maçındaki etkileyici performansını Kocaeli’de sürdürdü.