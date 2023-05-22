Bjelica'dan galibiyet yorumu: Bütün alanlarda rakibimizden daha iyiydik

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, 4-1 kazanılan Karagümrük maçı sonrası konuştu.

Bjelica'dan galibiyet yorumu: Bütün alanlarda rakibimizden daha iyiydik

Nenad Bjelica, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet ve böylesine futbol için takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bütün alanlarda rakibimizden daha iyiydik. İyi mücadele ettik. Umuyorum ki sonraki maçlarda bu performansımızı göstererek iyi maçlar çıkartacağız"

"Maçtan önce de ifade ettim, farklı taktikler, farklı sistemler denemeye çalışıyoruz. 4'lü sistem daha çok hoşuma giden sistem ama daha önce de söyledim, farklı sistemlerde oyuncuları görmeye çalışıyoruz. 4'lü sistemde deplasmanda kaybettimiz maçlar da vardı. Bugün de 4'lü oynadık ve iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."

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