BlackBerry ruhu geri geliyor: Zinwa Q27 için geri sayım başladı

Mobil dünyada dokunmatik ekranlı cihazlar yıllardır standart hâline gelirken, fiziksel klavye kullanan telefonlar teknoloji meraklılarının hafızasında nostaljik bir yer tutuyor. Çin merkezli teknoloji markası Zinwa, bu boşluğu doldurmak amacıyla BlackBerry tasarımından esinlenen Q27 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Henüz satışa sunulmayan ancak teknik detayları açıklanan Q27, Android 16 işletim sistemiyle çalışacak. Cihazda MediaTek Dimensity 7300 işlemci, 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama bulunuyor. Üstelik microSD kart desteğiyle hafızayı artırmak mümkün olacak.

3.92 inçlik AMOLED ekran, 1080 x 1240 çözünürlük ve neredeyse kareye yakın 31:27 en-boy oranı sunuyor. Telefonun kamera tarafında ise 50 megapiksellik ana kamera ve 16 megapiksellik ön kamera dikkat çekiyor.

BATARYA VE BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

Zinwa Q27, 3.500 veya 4.000 mAh kapasiteli batarya seçenekleriyle kullanıcıya ulaşacak. Cihaz, 33W hızlı şarj desteğiyle günlük kullanımda avantaj sağlayacak. Ayrıca hem fiziksel SIM hem de eSIM desteği sunan model, 5G bağlantı teknolojisini de destekliyor.

NOSTALJİ İLE MODERNİ BİRLEŞTİREN YAKLAŞIM

BlackBerry hayranlarını hedefleyen Q27, fiziksel klavyesi sayesinde yazışmayı seven kullanıcılar için nostaljik bir deneyim sunarken, güncel donanımıyla modern akıllı telefon standartlarını yakalamayı amaçlıyor. Zinwa’nın bu modeliyle pazarda nasıl bir ilgi göreceği merak konusu.