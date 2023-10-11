Blinken İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e gitmek üzere yola çıkacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Blinken İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İsrailli ortaklarımızla sahadaki durum hakkında doğrudan temaslarda bulunmak ve bu terörist saldırılara karşı mücadelede onları desteklemeye nasıl devam edebileceğimizi görüşmek üzere İsrail'e hareket edeceğim. İsrail'e desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de yaptığı açıklamada, ziyaretin bir "dayanışma ve destek" mesajı olacağını belirtti.

Miller, ziyaret kapsamında Blinken'in İsrail'i "en iyi şekilde nasıl desteklemeyi sürdüreceklerini" görüşeceğini söyledi.

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