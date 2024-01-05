BM'den Türkiye için çarpıcı enflasyon tahmini

Kaynak: Haber Merkezi
BM'den Türkiye için çarpıcı enflasyon tahmini
Birleşmiş Milletler, Türkiye için yaptığı enflasyon tahminin de enflasyonun 2025 yılına kadar çift hanelerde kalacağını aktardı. Birleşmiş Milletler’e göre, enflasyon 2025’de yüzde 21,7’ye gerileyebilecek.

Birleşmiş Milletler, Türkiye için büyüme tahminlerini açıkladı. Buna göre, enflasyon 2025 yılına kadar çift hanelerde kalmaya devam edecek. BM tarafından yayınlanan "Dünya Ekonomik Durumu ve Görünümü 2024" raporunda Türkiye ekonomisinin 2022’de yüzde 5,5 oranda büyüdüğü ancak büyümenin, 2023 yılında yüzde 3,5’e düştüğü belirtildi. 2025 yılında ise, büyümenin yüzde 3,1 olacağı tahmin edildi.

Birleşmiş Milletler ’in yaptığı değerlendirmede, "2023 yılının başlarında ülke, geniş çaplı hasara ve on binlerce kişinin ölümüne yol açan bir dizi depremle sarsılmıştır. İlk değerlendirmelerde doğrudan zararın 34 milyar dolar (Dünya Bankası, 2023) ve geniş ekonomik maliyetin 84 milyar dolar (TÜRKONFED, 2023) olduğu tahmin edilmiş, bu da o yıl için GSYH'de yaklaşık yüzde 1'lik bir kayıp anlamına gelmiştir.” sözleri iade edildi.

Söz konusu değerlendirmede, yılın ilk yarısında beklenenden daha kuvvetli iç talep ve mali teşvikler olduğu belirtildi ve bunların ekonomik büyümeyi yılın başında açıklanan tahminlerin üstüne çıkardığı kaydedildi.

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2025’E KADAR ENFLASYON ÇİFT HANELERDE KALACAK

BM’nin raporunda, Türkiye’de yıllardır geleneksel olmayan bir para politikası uygulanmasının ve düşük faiz oranlarının zayıf bir para birimine yol açtığı söylendi. Zayıf bir para birinin de enflasyonu arttırdığını belirtilirken 2025 yılına kadar enflasyonun çift hanelerde kalacağı tahmin edildi.

Birleşmiş Milletler, 2023 yılında enflasyonu 55,2 olarak tahmin etmişti. Enflasyonun 2024’te yüzde 42,6’ya, 2025’te ise yüzde 21,7’ye gerileyeceği öngörüldü.

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