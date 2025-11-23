Türkiye Almanya'da tatil için Türkiye'ye gelen ve yerleştikleri Fatih'teki otelde, 'ilaçlama' yüzünden zehirlenerek hayatlarını kaybeden 'Böcek ailesi' olayını konuşmaya devam ediyor.

İstanbul Fatih’te Servet- Çiğdem Böcek çifti ve iki küçük çocuğunun zehirlendiği otel odası 11 Kasım’da ilaçlanmıştı. İlaçlamadan iki gün sonra odaya maske ve eldivenle giren temizlik görevlisi odada gördüklerini anlattı. Temizlik görevlisi odanın içerisine şeffaf tülümsü poşet içerisinde kül renginde, kum gibi ve beyaz plastik tabağa konulmuş, oda içerisinde de yatağın her iki köşesinde yine kalorifer borularının geçtiği dolap kapaklarının sol tarafında beyaz bir tabak içerisinde ve cam kenarında toplamda 11-12 adet böcek ilaçları gördüğünü söyledi.

KADIKÖY’DE DE AYNI TABAK

Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen de geçen yıl 3 Kasım’da Kadıköy’de yaşadığı evin alt katında yapılan tahtakurusu ilaçlamasından zehirlenerek ölmüştü. Soruşturmadaki kayıtlara göre ilaçlamanın yapıldığı evin banyosunda ve iki ayrı odasında ‘beyaz renkli plastik tabak içerisinde gri renkli, nevi belli olmayan toz maddeler’ bulundu. Raporda maddelerin ne olduğu belirtilmezken, temizlikçinin tarifine birebir uyması dikkat çekti.

Marlene Petersen

Soruşturmadaki Adli Tıp raporu Petersen’in zehirlenerek ölme sebebini alt kattaki tahtakurusu ilaçlamasına bağladı.

DSS’NİN REKLAMINDA VAR

Hürriyet’in haberine göre oteli ilaçlayan DSS adlı ‘merdiven altı’ firmanın tanıtım için kullandığı internet ortamlarında da bu tarife uyan ilaçlama fotoğrafları var. Firmaya müşterilerden ‘Kullandık, çok memnun kaldık’ diyerek beyaz tabak içinde una benzeyen ilacın fotoğrafları gönderilmiş.

Öte yandan, Böcek ailesinin ölümünün ardından ilaçlama şirketi sahibi Zeki Kışı, ilaçlama şirketi çalışanları Serkan Kışı ve Doğan Caferoğlu tutuklanmıştı. Soruşturma sürüyor.