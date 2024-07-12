Bocelli heyecanlandıran müjdeyi verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bocelli heyecanlandıran müjdeyi verdi

Bocelli'nin ilk albümünün 30. yıl dönümüne özel hazırlamakta olduğu Duets derlemesinde yeni ve eski kayıtlar ile iki süper starla düetleri yer alacağı açıklandı.

Andrea Bocelli, ilk albümünün yayınlanmasının 30. yılını kutlamak amacıyla Shania Twain ve Gwen Stefani ile düet yaptığı yeni bir albüm yayınlayacak .

32 parçalık Duets derlemesinde, albüm için özel olarak kaydedilmiş çok sayıda iş birliği yer alacak; ayrıca kadroda ABD'li country yıldızı Chris Stapleton , oğlu Matteo Bocelli ve Oscar ödüllü besteci Hans Zimmer da yer alacak.

Albümde yeni eserlerinin yanı sıra, 65 yaşındaki sanatçının kariyeri boyunca Ed Sheeran, Dua Lipa, Jennifer Lopez ve Celine Dion gibi isimlerle kaydettiği düetler de yer alacak.

Albüm hakkında konuşan Bocelli, "Sesleri karıştırmak, titreşimleri karıştırmak benim için hem duygusal hem de ruhsal açıdan heyecan verici bir deneyim" dedi.

Albümün ilk singleı Twain'in 1997 tarihli şarkısının yeniden düzenlenmiş hali olan ve beş kez Grammy ödülü kazanan sanatçı tarafından kaydedilen Da Stanotte In Poi (From This Moment On) olacağı açıklandı.

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