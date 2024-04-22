Bodrum'da feribotlara 'fırtına' engeli

Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında ve Bodrum- İstanköy arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferi iptal oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi de Muğla ve çevresi için 'fırtına' uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.04.2024 (Salı) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Bodrum-Kaş arasında güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 24.04.2024 (Çarşamba) günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bunun yanı sıra, yarın yapılması planlanan, Bodrum- Datça, Datça- Bodrum ve Bodrum- İstanköy seferleri de fırtına nedeniyle iptal edilirken, yetkililer denizcilere dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.