Bodrum'da kaybolan vatandaş sağ salim bulundu

Edinilen bilgiye göre, Pınarlıbelen Mahallesi'nde oturan Erden, dün gece kardeşinin evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine harekete geçen AFAD, jandarma, Muğla 911 Arama Kurtarma ve AKUT Bodrum ekipleri, dağlık arazide geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.

Yoğun çabalar sonucu, Ahmet Muhlis Erden, AFAD ekipleri tarafından dağlık alanda sağ salim bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Erden, yapılan ilk müdahalenin ardından yakınlarına teslim edildi.

"Yaşananlar bizi çok korkuttu"

Kaybolan Ahmet Muhlis Erden'in yakınları, yaşadıkları bu zorlu süreçte arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. "Yaşananlar bizi çok korkuttu. Ahmet'i bulduğumuza sevinçten havalara uçuyoruz" diyen yakınları, ekiplerin özverili çalışmalarına hayran kaldı.

Bodrum'da nefesler tutuldu

Bodrum'da Ahmet Muhlis Erden'in kaybolmasıyla birlikte tüm ilçe, endişeyle gelişmeleri takip etmişti. Yaşanan bu mutlu son ise ilçede büyük sevince neden oldu.