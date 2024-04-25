Boeing'in ilk insanlı uzay uçuşu için geri sayım başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Boeing'in ilk insanlı uzay uçuşu için geri sayım başladı
Boeing'in ilk insanlı uzay uçuşunda görevlendirilen iki NASA astronotu, planlanan kalkışa bir haftadan biraz daha fazla vakit kala fırlatma alanlarına vardı.

Butch Wilmore ve Suni Williams adlı NASA astronotları, Boeing'in yıllar süren gecikmenin ardından mürettebatla ilk kez buluşacak olan Starliner kapsülü için test pilotu olarak görev yapacaklar.

Bir atlas roketiyle 6 Mayıs'ta havalanacak olan Starliner, bir hafta sürecek bir deneme seferi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Boeing, 2020'den bu yana NASA için astronot fırlatan SpaceX'i yakalamaya çalışıyor.

Boeing'in daha önce gerçekleştirdiği iki Starliner test uçuşunda insan bulundurulmamıştı. Söz konusu testlerden ilki 2019'da gerçekleştirilmiş fakat roket yazılım ve diğer sorunlar sebebiyle uzay istasyonuna ulaşamamıştı.

Boeing'in ikinci denemesi ise 2022'de gerçekleştirildi. Fakat bu testte de paraşüt sorunları ve çıkarılması gereken yanıcı bantta bir dizi problem meydana geldi.

Wilmore, katıldıkları insanlı uzay uçuşunun yolunda gidip gitmeyen bir şey olup olmadığını ortaya çıkaracağını belirtti.

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