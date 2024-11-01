Boeing'te geçici anlaşma

Amerikalı uçak devi Boeing'de gecici onlaşma. Boeing ile sendika liderleri anlaşmazlığı sonlandırmak için gecici bir anlaşmaya vardıkları açıklandı.

33 Bin işçi greve gidince Boeing'in uçak üretimi felce uğramıştı. Şirket yüzde 25'de başlayan pazarlıkta 30'lar seviyesi aşılmış, en son olarak da yüzde 38 oranında teklinde bulundu. Bunun yanında işçileri 12 bin dolar ikramiye verileceği duyuruldu.

İşçiler en son olarak 24 ekimde yüzde 35'lik zam teklifini kabul etmeyerek, greve devam kararı almıştı. Şimdi sendika üyeleri Amerika seçimlerinden bir gün önce 4 Kasım'da yüzde 38 oranında artırılacak ve işçileri 12 bin dolar ikramiye teklifini oylayacak.

Boeing'de 2008 yılındaki grev 100 milyon dolara mal olmuştu.

