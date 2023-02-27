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Tüm dünyanın beklediği maçın kazananı Fury oldu

Son dönemde boks dünyasının merakla beklediği mücadele Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşti. Tommy Fury rakibi Jake Paul’e karşı sayıyla üstünlük sağladı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:50
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Boks dünyasının beklediği maçı Fury kazandı

Tüm dünyanın beklediği maçın kazananı Fury oldu
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Dünya Ağır Sıklet (WBC) eski şampiyonu Tyson Fury’nin kardeşi Tommy Fury ile eski bir youtuber olan Jake Paul’un mücadelesi tüm boks dünyası tarafından merakla bekleniyordu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen organizasyonda, maç beklenildiği gibi çekişmeli gitti. Tüm raundlar neredeyse kafa kafaya gitti. Son raundda Paul, Fury’i çok zorlamasına rağmen maçtan nakavt çıkmadı.

HAKEM BİRLİĞİ SAĞLANAMADI

3 hakemin 2si oylarını Fury’den yana kullanırken diğer hakem Paul’den yana kullandı. Fury lehine karar veren hakemlerin ikisi de puanlarını 76-73 açıklarken, Paul lehine açıklayan hakem ise 75-74 olarak açıkladı. Bu sonuçlarla birlikte merakla beklenen mücadeleyi Fury kazanmış oldu.

Kariyerlerinde hiç mağlubiyeti olmayan iki boksörden Jake Paul böylece ilk mağlubiyetini almış oldu.

Dövüş sonrasında Paul'ün rövanş için bir hakkı olduğu doğrulandı ve bunun için istekli olduğu belirtildi.

TRİBÜNDE TANIDIK İSİMLER

Mücadeleyi takip edenler arasında dünyanın en önemli boksörlerinden olan ve emekliliğe ayrılan Mike Tyson da vardı. Ayrıca Suudi Arabistan’da kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo da özel davetliler arasında yerini aldı.

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