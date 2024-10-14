Bolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)'Nden

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

BOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDEN

ESAS NO : 2023/93 Esas

KARAR NO : 2024/66

Davacı BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Mülkiyet (Tespit İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ İLE;

Davaya konu VOLVO marka, 1997 model, L120 C tipi, L120CW11209 şase numaralı, DT73KDE-120-89921 motor numaralı iş makinesinin davacıya ait olduğunun TESPİTİNE, karar verilmekle,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29.maddeleri gereğince; ilanen tebliğine karar verilmiş olup, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.