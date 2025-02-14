Bolu’da ormanlık alanda örtü yangını: 1 dönüm zarar gördü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bolu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bolu-Mengen yolu üzerinde bulunan Şahbazlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda elektrik direğinden kaynaklı örtü yangını çıktı. Kuru otların bulunduğu bölgedeki yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

Bolu’da ormanlık alanda örtü yangın: 1 dönüm zarar gördü

Bolu’da ormanlık alanda örtü yangın: 1 dönüm zarar gördü

Bolu’da ormanlık alanda örtü yangın: 1 dönüm zarar gördü

Bolu’da ormanlık alanda örtü yangın: 1 dönüm zarar gördü

Bolu’da ormanlık alanda örtü yangın: 1 dönüm zarar gördü

Son Haberler
Sosyal medya fenomeni 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı
Galatasaray'da Morata endişesi!
Galatasaray'da Morata endişesi!
110 yıllık tekstil devi iflas etti. 500 işçi maaşını alamadı
110 yıllık tekstil devi iflas etti. 500 işçi maaşını alamadı
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 24 kilo skunk ele geçirildi
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Muğla'da 3 firari şahıs yakalandı
Muğla'da 3 firari şahıs yakalandı