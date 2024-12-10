Bolu'daki alzheimer hastası 6 gündür bulunamadı

Bolu Gerede ilçesinin Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde yakınları tarafından haber alınamadı.

Bir süre kendi imkanlarıyla köy çevresinde arayan aile endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi.

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Bölgede Bolu AFAD koordinesinde 30 personel, 10 araç ve 2 dron ile havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

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Ekiplerin, köy ve çevresinde 6 gündür arama çalışması devam ediyor.