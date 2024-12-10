Bolu'daki alzheimer hastası 6 gündür bulunamadı

Kaynak: İHA
Bolu'daki alzheimer hastası 6 gündür bulunamadı

Bolu'nun Gerede ilçesinde 6 gün önce kaybolan alzheimer hastası Mustafa Aslan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Bolu Gerede ilçesinin Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde yakınları tarafından haber alınamadı.

bolu-hasta-1.jpg

Bir süre kendi imkanlarıyla köy çevresinde arayan aile endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

bolu-hasta-2.jpg​​​​​​​

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi.

bolu-hasta-3.jpg​​​​​​​

Bölgede Bolu AFAD koordinesinde 30 personel, 10 araç ve 2 dron ile havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

bolu-hasta-4.jpg​​​​​​​

Ekiplerin, köy ve çevresinde 6 gündür arama çalışması devam ediyor.

bolu-hasta-5.jpg

Son Haberler
Artvin’deki heyelanda toprak altında kalan arkadaşlar toprağa verildi
Artvin’deki heyelanda toprak altında kalan arkadaşlar toprağa verildi
Artvin heyelanının yeni görüntülerine ulaşıldı
Artvin heyelanının yeni görüntülerine ulaşıldı
Frene bile basmadı iş yerine son sürat daldı
Frene bile basmadı iş yerine son sürat daldı
ABB Başkanı Mansur Yavaş: Halkın kaynaklarını kullanırken son derece tasarruflu ve şeffaf olmamız gerekiyor
ABB Başkanı Mansur Yavaş: Halkın kaynaklarını kullanırken son derece tasarruflu ve şeffaf olmamız gerekiyor
Borsa günün ilk yarısında geriledi (10 Aralık 2024)
Borsa günün ilk yarısında geriledi