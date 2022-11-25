25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili olmayı sürdürüyor

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili olmayı sürdürüyor

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:30
Takip Et

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili olmayı sürdürüyor
+
Aa
-

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı kayak merkezinde beş santimetreye ulaştı.

Kar, Gerede ilçesi ve Yedigöller Milli Parkı'nda da etkili olmaya başladı.

Gerede Esentepe mevkisinde dün başlayan sağanak, yerini sabah saatlerinde kara bıraktı. Kar kalınlığı bölgede yedi santimetreye ulaştı.

Doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller'de de kar yağışı aralıklarla sürüyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
4
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
5
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
6
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
7
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.