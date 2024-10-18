Borçka Karagöl’de kartpostallık görüntüler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Borçka Karagöl’de kartpostallık görüntüler

Artvin Borçka ilçesindeki Karagöl'de, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü ve çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Doğu Karadeniz'de, turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl, çevresindeki ağaçlarla birlikte ortaya çıkan manzara nedeniyle, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharla birlikte renk değiştiren bitki örtüsü ve ağaçların yapraklarının sararmasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Foto safari tutkunları, fotoğraf makineleriyle gölde nöbet tutuyor, güneşin doğuşu ile batışında ortaya çıkan manzarayı çekerek ölümsüzleştiriyor.

Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Borçka Karagöl’de kartpostallık görüntüler

Borçka Karagöl’de kartpostallık görüntüler

Borçka Karagöl’de kartpostallık görüntüler

Borçka Karagöl’de kartpostallık görüntüler

Borçka Karagöl’de kartpostallık görüntüler

Borçka Karagöl’de kartpostallık görüntüler

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