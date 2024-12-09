Börekçide eşini bıçakladı yanındaki arkadaşını öldürdü. Kıskançlık krizi

Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde Aykut E., 25 yaşındaki eşi Mavuş E.'yi börekçi dükkanında 35 yaşındaki Hayrullah Karadeniz ile otururken görünce içeriye girdi. Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran 33 yaşındaki Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz’in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz’in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Mavuş E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra Aykut E.’nin 34 HZJ 928 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi’nde önü kesilerek durdurulup içindeki Aykut E. gözaltına alındı. Aykut E’nin olayda kullandığı bıçağı ucuzluk pazarından aldığı belirtilirken, soruşturma sürüyor. Öte yandan evli çiftin ve H.K.'nin işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenildi.