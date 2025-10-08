Dün ağırlıklı olarak alış yönlü bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanımıyla 10.814,11 puandan tamamlamıştı.

Açılış rakamlarına bakıldığında, sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi yüzde 0,20 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 oranında geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,42 ile bilişim olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,42 ile metal ana sanayi endeksi olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle artan belirsizlik algısı hakimiyetini koruyor. Bu ortamda yatırımcıların tüm dikkati, bugün açıklanması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranının ve yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanışının sürmesi sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait önemli bir veri akışının olmayacağını kaydeden analistler, teknik göstergeler açısından BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.