Borsa güne yatay başladı (11 Mart 2025)

Kaynak: AA
Borsa güne yatay başladı (11 Mart 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.421,64 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,60 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.421,64 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,68 ile orman kağıt basım oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kaybederek 10.422,24 puandan tamamladı.

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Küresel piyasalarda, ABD'nin tarifeleriyle birlikte ticarette artan gerilim ve ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış baskısı etkili oluyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.250 puanın destek 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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