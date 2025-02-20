Borsa güne yatay başladı (20 Şubat 2025)

Kaynak: AA
Borsa güne yatay başladı (20 Şubat 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.764,55 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,88 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.76455 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamladı.

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Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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