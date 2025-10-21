Dün alış ağırlıklı işlem gören endeks, yüzde 2,70’lik değer artışı ile 10.484,39 puanda günü kapattı.Açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 3,02 puan yükselerek yüzde 0,03 artışla 10.487,41 seviyesine ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi.Sektörler arasında en fazla yükseliş yüzde 0,81 ile metal, eşya, makina sektöründe gerçekleşirken, en sert düşüş yüzde 1,48 ile turizm sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşamasıyla pozitif bir hava yakaladı.

Analistler, yurt içi verilerin sakin geçeceğini, yurt dışında ise “Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının” izleneceğini vurgulayarak, BIST 100’de teknik olarak 10.600 ve 10.700 puan direnç, 10.400 ve 10.300 puan destek seviyeleri olarak öne çıktığını belirtti.