Borsa güne yükselişle başladı: Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybıyla 9.266,09 puandan kapattı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,12 puan ve yüzde 0,11 yükselerek 9.276,21 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının derinleşebileceğine dair endişeler risk algısını artırarak karışık bir seyir yaratırken, yurt içinde dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına odaklandı.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin nisan ayında politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 olarak belirlendi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB’nin faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyeleri direnç, 9.200 ve 9.100 puan ise destek konumunda bulunuyor.