Borsa güne yükselişle başladı! İşte ilk rakamlar (3 Haziran 2025)

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.008,87 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,14 puan ve yüzde 0,76 artışla 9.077,01 puana çıktı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,26 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, tarifelere yönelik söylem ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisine çevrildi

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor.

Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

Analistler, bugün yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, işsizlik oranı, ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.