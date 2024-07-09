Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Borsa günü düşüşle tamamladı

Önceki kapanışa göre 67,50 puan düşen endeksin toplam işlem hacmi 100,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 4,04 ile sigorta sektörü elde ederken, en büyük kaybı bankacılık sektörü yaşadı.

Diğer yandan, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunan Fed Başkanı Jerome Powell, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin verilerin faiz indirimi için yeterli güveni sağlamadığını ifade etti. Powell, "Ancak son enflasyon verileri, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair güvenimizi artıran mütevazı bir ilerleme gösterdi." şeklinde konuştu.

Analistler, küresel pay piyasalarında Fed'in gelecek dönemdeki politikalarına dair belirsizliklerin sürdüğünü ve piyasaların karışık bir seyir izlediğini belirtti. Yarın, yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistiklerinin; yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Çin'deki enflasyon, Japonya'daki ÜFE ve ABD'deki toptan stok verilerinin takip edileceği ifade edildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puanlar ise direnç olarak görülüyor.