Endeks, önceki kapanışa kıyasla 88,36 puanlık bir azalış yaşarken, toplam işlem hacmi 124 milyar lira olarak gerçekleşti.

FED VE ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ ODAĞI

Bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 2,37 ile turizm kaydederken, en çok kaybettiren sektör bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD ile Çin arasında gerçekleşecek görüşmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. BIST 100 endeksi ise, cuma günü test ettiği 11 bin seviyesinden gelen satışların etkisiyle günü, bankacılık endeksinin öncülüğünde negatif bir seyirle sonlandırdı.

İŞSİZLİK SABİT, GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Yurt içinde açıklanan ekonomik verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı eylül ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde kaldı. Genç işsizlik oranı ise eylülde 0,9 puanlık bir düşüşle yüzde 14,9 olarak kayıtlara geçti.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ekimde bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 100,8'e yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 74,2'ye çıktı.

PİYASALARIN YARINKİ GÜNDEMİ

Analistler, yurt içi piyasaların yarın Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 12.30’da kapanacağını hatırlattı. Yurt dışında ise Almanya’da GfK tüketici güven endeksi, ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

ABD’deki federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini ifade etti.