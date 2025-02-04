Borsa günü nasıl tamamladı? En çok hang sektörler değer kazandı (4 Şubat 2025)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 102,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,43 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,98 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisine yönelik haber akışının risk iştahını olumsuz etkilemesiyle karışık seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (4 Şubat 2025)